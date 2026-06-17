Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Türkiye şampiyonu halk oyunları ekibi Tekirdağ'da davul zurnayla karşılandı

        Türkiye şampiyonu halk oyunları ekibi Tekirdağ'da davul zurnayla karşılandı

        Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Türkiye Finalleri'nde şampiyon olan Tekirdağ 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ'da davul zurna eşliğinde karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Türkiye şampiyonu halk oyunları ekibi Tekirdağ'da davul zurnayla karşılandı

        Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Türkiye Finalleri’nde şampiyon olan Tekirdağ 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ’da davul zurna eşliğinde karşılandı.

        Büyük Erkekler Düzenlemesiz Dalı'nda mücadele eden ekip, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti.

        Trakya kültürünü ve Tekirdağ’ın yöresel değerlerini sahneye taşıyan ekip, şampiyonanın ardından kente döndü.

        Halk oyunları ekibi, Valilik önünde düzenlenen programda davul zurna eşliğinde karşılandı.

        Kulüp sporcuları ve vatandaşlar, oynadıkları halk oyunlarıyla şampiyonluğu kutladı.

        3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Eğitmeni Fırat Nalcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye finallerine bölgelerinde birinci olan 20 ilin katıldığını söyledi.

        Elde edilen başarının Tekirdağ adına gurur verici olduğunu belirten Nalcıoğlu, “Kulübümüz Büyük Erkekler Düzenlemesiz Dalı’nda Türkiye şampiyonu oldu. Bu başarıyı üst üste üçüncü kez elde ettik. Tekirdağ’ı ve kültürümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı kutluyorum.” dedi.

        Nalcıoğlu, desteklerinden dolayı Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’e teşekkür ederek, başarıda emeği geçen herkese minnettar olduklarını ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        "Yeni ihraçlar olacak mı?" CHP'de MYK 5. defa toplanıyor
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        ABD basını: İran'la imzalanan anlaşma metni göründüğü gibi değil
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kalp damarına stent takıldı
        Kalp damarına stent takıldı
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Haaland sahneye çıktı; Norveç Irak’ı devirdi!
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 8 yaşındaki karateci Ayza, derecelerine Balkan üçüncülüğünü ekl...
        Tekirdağ'da 8 yaşındaki karateci Ayza, derecelerine Balkan üçüncülüğünü ekl...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Çerkezköy'de özel eğitim anaokulu açıldı
        Çerkezköy'de özel eğitim anaokulu açıldı
        Tekirdağ'da 3 kaymakamın görev yeri değişti
        Tekirdağ'da 3 kaymakamın görev yeri değişti
        Vali Soytürk, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezin...
        Vali Soytürk, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezin...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 8 tutuklama