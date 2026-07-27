Başçiftlik'te altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor.



Başçiftlik Belediyesi, Yüksel Bayram Caddesi'nde altyapı ve üstyapı kapsamında yürüttüğü çalışmaların sonuna geldi.



Sinanpaşa Mahallesi'nde yer alan Yüksel Bayram Caddesi, gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla birlikte modern bir görünüme kavuşturuldu.



Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada "Eski Belediye Başkanı rahmetli Yüksel Bayram’ın adını taşıyan bu caddedeki çalışmalarımız, ilçenin genel vizyonuna büyük değer katmıştır. Yüksel Bayram Caddesi, kaldırımları, yürüyüş parkurları, yenilenen asfalt çalışmaları ve aydınlatma direkleri ile konforlu ve görsel açıdan üst seviye yaşanabilir bir cadde konumuna gelmiştir." diye konuştu.

