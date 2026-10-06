Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Başçiftlik'te yayla yolları yenileniyor

        Başçiftlik'te yayla yolları yenileniyor

        Başçiftlik Belediyesi, bahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle tahribata uğrayan yayla yollarında kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Başçiftlik'te yayla yolları yenileniyor

        Başçiftlik Belediyesi, bahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle tahribata uğrayan yayla yollarında kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması başlattı.

        Ulaşımda aksamaların önüne geçmek ve güvenliği sağlamak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, bozulan güzergahlarda zemin düzeltme ve kilit parke taşı döşeme işlemlerini sürdürüyor.

        Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

        Bolat, "Vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yol aynı zamanda Ordu Aybastı Perşembe Yaylası ile Tokat'ın bağlantı yolu olması sebebiyle önem arz etmektedir. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolların daha güvenli hale getirileceğini amaçlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık

        Benzer Haberler

        Tokat'taki şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 45 kişi ted...
        Tokat'taki şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 45 kişi ted...
        Çadlı öğrencilerden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Çadlı öğrencilerden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi
        Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi
        Lütfi Bora, Tokat Ticaret Borsasına yeniden başkan seçildi
        Lütfi Bora, Tokat Ticaret Borsasına yeniden başkan seçildi
        Fındığını kurutmak için Ordu'dan Tokat'a geldi
        Fındığını kurutmak için Ordu'dan Tokat'a geldi
        Almus Belediye Başkanı Özer'in acı günü
        Almus Belediye Başkanı Özer'in acı günü