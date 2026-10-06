Başçiftlik'te yayla yolları yenileniyor

Başçiftlik Belediyesi, bahar aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle tahribata uğrayan yayla yollarında kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması başlattı.

Ulaşımda aksamaların önüne geçmek ve güvenliği sağlamak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, bozulan güzergahlarda zemin düzeltme ve kilit parke taşı döşeme işlemlerini sürdürüyor.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Bolat, "Vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yol aynı zamanda Ordu Aybastı Perşembe Yaylası ile Tokat'ın bağlantı yolu olması sebebiyle önem arz etmektedir. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolların daha güvenli hale getirileceğini amaçlıyoruz." dedi.