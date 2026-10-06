Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Erbaa'da altyapı çalışmaları sürüyor

        Erbaa'da altyapı çalışmaları sürüyor

        Erbaa Belediyesi tarafından TOKİ 2. etapta altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Erbaa'da altyapı çalışmaları sürüyor

        Erbaa Belediyesi tarafından TOKİ 2. etapta altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

        Erbaa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, TOKİ 2. etapta altyapı çalışmalarına hız verdi.

        Bu kapsamda 1500 metre yağmur suyu, 650 metre kanalizasyon, 700 metre içme suyu altyapısı için çalışma yürütülüyor.

        İnşasına sona yaklaşılan TOKİ 2. etapta hak sahipleri bir süre önce çekilen kura ile belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Çalışma hayatında kurallar değişiyor
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        Okan Buruk'tan İlkay kararı!
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Niksar'da huzur ve güvenlik denetimleri sürüyor
        Niksar'da huzur ve güvenlik denetimleri sürüyor
        Başçiftlik'te yayla yolları yenileniyor
        Başçiftlik'te yayla yolları yenileniyor
        Tokat'taki şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 45 kişi ted...
        Tokat'taki şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 45 kişi ted...
        Çadlı öğrencilerden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Çadlı öğrencilerden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi
        Tokat'ta kedi güzellik yarışması düzenlendi