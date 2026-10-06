Erbaa'da altyapı çalışmaları sürüyor

İnşasına sona yaklaşılan TOKİ 2. etapta hak sahipleri bir süre önce çekilen kura ile belirlenmişti.

Bu kapsamda 1500 metre yağmur suyu, 650 metre kanalizasyon, 700 metre içme suyu altyapısı için çalışma yürütülüyor.

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