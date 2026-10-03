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        Fındığını kurutmak için Ordu'dan Tokat'a geldi

        –Ordulu üretici fındığını kurutmak için Tokat'ın Başçiftlik ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Fındığını kurutmak için Ordu'dan Tokat'a geldi

        –Ordulu üretici fındığını kurutmak için Tokat'ın Başçiftlik ilçesine geldi.

        Ordulu fındık üreticisi Vahit Bülbül, yağışlı havadan etkilenen mahsullerini kurutabilmek için Tokat’ın Başçiftlik ilçesine getirdi. Bülbül, fındıklarını hazırladığı alana sererek güneşte kurutmaya başladı.

        Bülbül, topladığı fındığı aşırı yağış sebebiyle kurutamadığı için Tokat’ın Başçiftlik ilçesine getirdiğini söyledi.

        Havanın sürekli yağışlı gittiğini belirten Bülbül, "Yağışlı hava koşulları sebebiyle ürünü kurutamadık. Fındık sezonunun yağışlı geçmesi sebebiyle ürünümü Tokat'ın Başçiftlik ilçesine getirmek zorunda kaldım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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