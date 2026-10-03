Fındığını kurutmak için Ordu'dan Tokat'a geldi
–Ordulu üretici fındığını kurutmak için Tokat'ın Başçiftlik ilçesine geldi.
–Ordulu üretici fındığını kurutmak için Tokat'ın Başçiftlik ilçesine geldi.
Ordulu fındık üreticisi Vahit Bülbül, yağışlı havadan etkilenen mahsullerini kurutabilmek için Tokat’ın Başçiftlik ilçesine getirdi. Bülbül, fındıklarını hazırladığı alana sererek güneşte kurutmaya başladı.
Bülbül, topladığı fındığı aşırı yağış sebebiyle kurutamadığı için Tokat’ın Başçiftlik ilçesine getirdiğini söyledi.
Havanın sürekli yağışlı gittiğini belirten Bülbül, "Yağışlı hava koşulları sebebiyle ürünü kurutamadık. Fındık sezonunun yağışlı geçmesi sebebiyle ürünümü Tokat'ın Başçiftlik ilçesine getirmek zorunda kaldım." dedi.
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