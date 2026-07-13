Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri, Niksar'da yapıldı

Niksar Belediyesi tarafından Geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri düzenlendi.



Çamiçi Yaylası Er Meydanı'nda altıncısı düzenlenen ve binden fazla pehlivanın katıldığı güreşlerde başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu.



Güreşlerde 50-55 kiloda Halil Gökdeniz, 60 kiloda Şaban Kızıltaş, 65 kiloda Hamza Zopalı, 70 kiloda Ferhat Kılıç, 75 kiloda Fazlı Eryılmaz, 80 kiloda İsmet Çifci, 85 kiloda Coşkun Keleş, 90 kiloda da Harun Kılıç birinciliğe ulaştı.



Güreşleri Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AK Parti Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir ve Mustafa Arslan, Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile vatandaşlar izledi.

