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        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta konuştu:

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hacı Bektaş Veli'nin ifadesiyle 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' bizim her zamanki sloganımız. AK Parti hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadı. Bugüne kadar hep birlikten, beraberlikten yana oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:02 Güncelleme:
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        İçişleri Bakanı Çiftçi, Tokat'ta konuştu:

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hacı Bektaş Veli'nin ifadesiyle 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' bizim her zamanki sloganımız. AK Parti hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadı. Bugüne kadar hep birlikten, beraberlikten yana oldu." dedi.

        Bakan Çiftçi, yeniden belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Turgay Çetin'e destek istedi.

        AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti yaptığını belirten Çiftçi, "Hacı Bektaş Veli'nin ifadesiyle 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' bizim her zamanki sloganımız. AK Parti hiçbir zaman ayrıştırıcı bir dil kullanmadı. Bugüne kadar hep birlikten, beraberlikten yana oldu." diye konuştu.

        Hacı Bektaş Veli ile Hazreti Mevlana arasında geçen birbirlerine duydukları saygı ve iltifatta bulundukları bir hikayeyi anlatan Çiftçi, bu topraklara sevgi tohumu ekmek gerektiğini dile getirdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan belde için itfaiye aracı istediğini dile getiren Çiftçi, "Bir itfaiye aracının olmadığını, burada beldede bir itfaiye aracına ihtiyaç olduğunu duydum. Bununla ilgili Konya'dan hemşehrimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanımızı aradım. Kendisine durumu anlattım. O da beldemize bir itfaiye aracını göndereceklerine söz verdiler. Ben bundan dolayı Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyorum. Aracımızın hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Şu anda cemevinin önündeyiz. Cemevinin ön tarafı iyi. Çevre düzenlemesi gayet güzel yapılmış ama arka taraflarında bir çevre düzenlemesine, peyzaja ihtiyacı olduğunu da ifade ettiler bana. İnşallah bunun yapımını da biz İçişleri Bakanlığı olarak üstleniyoruz. Onun da etrafının çevre düzenlemesini, peyzaj çalışmasını da biz burada gerçekleştireceğiz. O da beldemize hayırlı uğurlu olsun. Söyleyeceklerim sadece bu ikisiyle sınırlı değil. Eğer bundan sonra da beldeyle ilgili herhangi bir ihtiyacı olduğunda, madem yolda gelirken beni fahri hemşehri ilan ettiniz ben de buranın ihtiyaçları için bize düşen herhangi bir görev olduğunda beldemize elimizden gelen katkıyı, çabayı göstereceğim, sunacağım. Elimizden geldiği kadar buranın daha da iyi noktalara gelmesi noktasında çalışacağız inşallah. Bunun da sözünü sizlere buradan vermiş olalım."

        Beldeye yapılan kara yolundan dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür eden Çiftçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da doğal gaz sözü verdiğini kaydetti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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