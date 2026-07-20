Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri İlahiyatçı öğrencilerden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        İlahiyatçı öğrencilerden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        İstanbul'daki çeşitli üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:51 Güncelleme:
        İlahiyatçı öğrencilerden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        İstanbul'daki çeşitli üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite Senato Odası'nda gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Yılmaz, misafirleriyle samimi ve sıcak sohbet gerçekleştirdi.


        Öğrencilerin akademik yaşamları, ilahiyat eğitimi süreci ve gelecek hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Yılmaz, üniversiteler arası etkileşimin ve gençlerin farklı şehirlerdeki akademik ortamları tanımasının önemine dikkati çekti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, TOGÜ'nün sahip olduğu akademik birikim, bilimsel çalışmalar ve öğrenci odaklı eğitim anlayışı hakkında misafir öğrencilere bilgiler verdi. Üniversitenin kültürel ve sosyal imkanlarını da paylaşan Yılmaz, öğrencilerin Tokat'ta bulunmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine başarılar diledi.

        Misafir öğrenciler ise gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı Yılmaz'a teşekkür ederek TOGÜ'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Temmuz 2026 haberleri
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Birleşik Krallık'ın kaptan köşkünde yeni isim
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Tokat Belediyesi'nden mezarlıklarda düzenleme çağrısı
        Tokat Belediyesi'nden mezarlıklarda düzenleme çağrısı
        Erbaa'nın ödüllü fotoğrafları görücüye çıkıyor
        Erbaa'nın ödüllü fotoğrafları görücüye çıkıyor
        TBMM, İstanbul'daki okul olaylarını mercek altına aldı TBMM Okullarda Şidde...
        TBMM, İstanbul'daki okul olaylarını mercek altına aldı TBMM Okullarda Şidde...
        TOGÜ'de uluslararası öğrenciler Türk kültürünü deneyimlemeye devam ediyor
        TOGÜ'de uluslararası öğrenciler Türk kültürünü deneyimlemeye devam ediyor
        Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart
        Göz çizdirme işlemi öncesinde ayrıntılı göz muayenesi şart
        Başkan Yazıcıoğlu: "Tokat'ın doğal ve tarihi değerlerini geleceğe taşıyoruz...
        Başkan Yazıcıoğlu: "Tokat'ın doğal ve tarihi değerlerini geleceğe taşıyoruz...