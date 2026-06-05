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        Kaymakam Kadir Perçi ev ziyaretlerine devam ediyor

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, hane ziyaretleri kapsamında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cazır ailesini evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Kaymakam Kadir Perçi ev ziyaretlerine devam ediyor

        Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, hane ziyaretleri kapsamında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cazır ailesini evinde ziyaret etti.

        ​​​​​​​İlçedeki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Kaymakam Perçi, aile sakinleriyle görüşerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.


        Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Perçi, iletilen taleplerin çözümü için gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirtti.

        Ziyarette, Kaymakam Kadir Perçi'ye eşi Fadime Perçi, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nagihan Arslan da eşlik etti.



        Cazır ailesi üyeleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Perçi ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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