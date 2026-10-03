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        Lütfi Bora, Tokat Ticaret Borsasına yeniden başkan seçildi

        Tokat Ticaret Borsası üyeleri, yapılan seçimde Lütfi Bora'yı yeniden başkan seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Lütfi Bora, Tokat Ticaret Borsasına yeniden başkan seçildi

        Tokat Ticaret Borsası üyeleri, yapılan seçimde Lütfi Bora'yı yeniden başkan seçti.

        Tokat Ticaret Borsasında gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Lütfi Bora ile Ufuk Haykır başkanlık için yarıştı.

        Borsanın 343 kayıtlı üyesinden 272'si sandığa giderken, kullanılan oyların 2'si geçersiz sayıldı.

        Seçimde Lütfi Bora 155 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Ufuk Haykır 115 oy aldı.

        Seçimin ardından tebrikleri kabul eden Bora, sandığa giderek oy kullanan tüm üyelere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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