Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Niksar'da aile destek merkezinin yeni hizmet binası açıldı

        Niksar'da aile destek merkezinin yeni hizmet binası açıldı

        Niksar Aile Destek Merkezinin (ADEM), yeni hizmet binası, törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Niksar'da aile destek merkezinin yeni hizmet binası açıldı

        Niksar Aile Destek Merkezinin (ADEM), yeni hizmet binası, törenle hizmete girdi.

        Kaymakam Kadir Perçi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Danişmend Gazi Anadolu Lisesi ek binasında hizmet verecek merkezin açılışında yaptığı konuşmada, önceki hizmet binasının ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığını, merkezin faaliyetlerini daha verimli sürdürebileceği yeni bir binaya taşınmasının uzun süredir planlandığını söyledi.

        Aile destek merkezlerinin kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlayan önemli projeler yürüttüğünü anlatan Perçi, kursiyerlere mesleki eğitimlerin yanı sıra üretim yapma ve gelir elde etme imkanı sunulduğunu belirtti.

        Proje kapsamında kurslarda kullanılacak malzemelerin temin edildiğini aktaran Perçi, kadınların ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlayabildiğini, çocuk sahibi kursiyerlerin eğitimlere katılımını kolaylaştırmak amacıyla çocuk bakımına yönelik destek de sunulduğunu kaydetti.

        Yeni hizmet binasının hazırlanmasına katkı sağlayan Milli Eğitim teşkilatına, destek veren kurumlara, sponsorlara ve bugüne kadar ADEM'e ev sahipliği yapan Niksar Belediyesine teşekkür eden Perçi, merkezin yeni yerinde daha kapsamlı hizmetler sunacağına inandığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının hazırlanmasına katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri verildi.


        İlçe Müftüsü İlhami Şahin'in yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa Belediye Başkanı Semih Tepebaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, İlçe Müftüsü İlhami Şahin, ADEM Koordinatörü Aslı Akman ile davetliler ve kursiyerler katıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve dua programı
        TOGÜ'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve dua programı
        Bacağına yapışan keneyle önce arkadaşının nişanına ardından hastaneye gitti
        Bacağına yapışan keneyle önce arkadaşının nişanına ardından hastaneye gitti
        Vücuduna tutunan kene ile yüzük takma merasimine katılan besici, tehlikeyi...
        Vücuduna tutunan kene ile yüzük takma merasimine katılan besici, tehlikeyi...
        Tokat'ta otomobilin devrildiği kaza kamerada
        Tokat'ta otomobilin devrildiği kaza kamerada
        Tokat'ta otomobilin karşı yöne geçtiği kaza kamerada
        Tokat'ta otomobilin karşı yöne geçtiği kaza kamerada
        Otomobil takla attı, sürücü yaralandı
        Otomobil takla attı, sürücü yaralandı