Niksar'da huzur ve güvenlik denetimleri sürüyor

Kontrollerde, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen 2 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan ayrı ayrı 25 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira cezai işlem uygulandı.

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