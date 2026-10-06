Niksar'da huzur ve güvenlik denetimleri sürüyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik denetiminde, alkollü araç kullandığı belirlenen 2 sürücüye toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.
Giriş: 06.10.2026 - 12:25 Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde trafik denetiminde, alkollü araç kullandığı belirlenen 2 sürücüye toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kurudere mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde 35 araç ve 42 kişinin sorgulaması yapıldı.
Kontrollerde, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen 2 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan ayrı ayrı 25 bin lira olmak üzere toplam 50 bin lira cezai işlem uygulandı.
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