Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Niksar'da itfaiyecilik öğrencilerinden İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret

        Niksar'da itfaiyecilik öğrencilerinden İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret

        –Niksar Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri ile öğretim üyeleri, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Niksar İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 18:58 Güncelleme:
        Niksar'da itfaiyecilik öğrencilerinden İtfaiye Müdürlüğüne ziyaret

        –Niksar Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri ile öğretim üyeleri, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Niksar İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İtfaiye Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler ve itfaiye personeli arasında itfaiyecilik mesleği, görev ve sorumluluklar ile mesleki deneyimler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        Ziyarette, itfaiyecilik mesleğinin önemi ve yangınlara müdahale süreçleri hakkında da bilgiler verildi.

        Niksar İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, nazik ziyaretleri dolayısıyla öğrencilere ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        A Milli Takım, İtalya'ya mağlup oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak yiyenleri asla savunmayız
        İtalya laneti!
        İtalya laneti!
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Eyüpsultan Camii'nde hareketli dakikalar
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Trump: Bu savaşı çok yakında kazanacağız
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Eski cezaevi doktoru ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        BioNTech üretim tesislerini kapatıyor!
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        Fon soruşturmasında 9 gözaltı
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        EURO 2032 statları netleşiyor!
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        Okul bahçesinde öğretmen amcasını öldürdü! Katil yeğen
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        Balıkçı İsmet’in hesabından 3 milyar TL’lik çıkış oldu
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Deniz Göktaş için tahliye kararı
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Dua Lipa akraba düğününde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Eski mesleğime dönüyorum"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"

        Benzer Haberler

        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Fazlı Özkan göreve başladı
        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Fazlı Özkan göreve başladı
        Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'dan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a veda ziyareti
        Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'dan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a veda ziyareti
        Tokat'ın 2025 vergi rekortmenleri açıklandı
        Tokat'ın 2025 vergi rekortmenleri açıklandı
        Tokat'ta 2 gündür kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
        Tokat'ta 2 gündür kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
        Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesinden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesinden TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat'ta okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi
        Tokat'ta okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi