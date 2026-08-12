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        Niksar'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere belgeleri verildi

        Niksar ilçesinde 2026 Yaz Kur'an Kursları kapanış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Niksar'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere belgeleri verildi

        Niksar ilçesinde 2026 Yaz Kur'an Kursları kapanış programı düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünce Mevlana Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Niksar İlçe Müftüsü İlhami Şahin'in açılış konuşmasının ardından program çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Programda konuşan Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini, manevi ve ahlaki gelişimlerine önemli katkı sunduğunu belirtti.

        Kursların düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Müftülüğüne, din görevlilerine ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür eden Perçi, yaz tatillerini Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenerek değerlendiren öğrencileri tebrik etti.

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        Program, Perçi'nin kurslara katılan öğrencilere katılım belgelerini vermesiyle sona erdi.

        Programa, Niksar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koyuncu, İlçe Müftüsü İlhami Şahin, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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