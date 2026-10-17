Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tokat'ta gösteri uçuşu yaptı.

Tokat Havalimanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK gösterisini ilgiyle izledi.

Yaklaşık 30 dakika süren gösterinin ardından Tokat Valisi Abdullah Köklü, gazetecilere, SOLOTÜRK'ü Tokat'ta ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün yetenekli pilotlarının kendilerini gururlandırdıklarını belirten Köklü, "2027 baharında da Türk Yıldızları ile buluşmak istiyoruz. Girişimlerimiz başladı. SOLOTÜRK'e doyamadık, hava muhalefetinden dolayı biraz kısa kestik. Daha güzel atmosferde hemşehrilerimizle buluşturacağız." dedi.

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Gösteriyi Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da izledi.