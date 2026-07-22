TOGÜ Hastanesinde su deposu ve otopark yapılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde yürütülen çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.



TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, hastanede yapımı devam eden su deposu ve otopark inşaatında incelemede bulundu.



Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlhan Çeltek'ten çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Yılmaz, yürütülen projelerin hastanenin fiziki altyapısını güçlendireceğini, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkı sağlayacağını anlattı.



Hastanenin artan ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen yatırımların planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerlediğine işaret eden Yılmaz, özellikle otoparkın hizmete girmesiyle hasta, hasta yakınları ve çalışanların yaşadığı park sorununa önemli ölçüde çözüm sağlanacağını vurguladı.



Su deposunun da hastanenin su ihtiyacının daha güvenli ve kesintisiz şekilde karşılanmasına katkı sunacağını aktaran Yılmaz, "Hastanemizin fiziki altyapısını daha güçlü hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yapımı devam eden otopark ve su deposu inşaatlarını en kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız. Bu yatırımlar, hem sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği hem de vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyeti açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.







