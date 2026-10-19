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        TOGÜ'de 19. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu başladı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2026) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 10:35 Güncelleme:
        TOGÜ'de 19. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu başladı

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2026) başladı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitede düzenlenen açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

        Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Kılıçer, açılışta yaptığı konuşmada, eğitim teknolojilerinin yapay zeka, veri analitiği, öğretmen eğitimi ve özel eğitim gibi birçok alanı kapsadığını söyledi.

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        Sempozyuma 170 bildiri gönderildiğini belirten Kılıçer, değerlendirmeler sonucunda 71 bildirinin yüz yüze, diğerlerinin çevrim içi sunulmak üzere programa alındığını kaydetti.

        Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın da sempozyumun bu yılki temasının "Eğitim Teknolojileri Yoluyla Disiplinler Arası Bir Geleceği Şekillendirmek" olduğunu ifade etti.

        Eğitimde teknoloji kullanımının yalnızca dijital araçların sınıflara taşınmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Akın, yapay zeka, yazılım ve öğrenme bilimlerindeki gelişmelerin eğitim süreçlerini dönüştürdüğünü dile getirdi.

        Akın, sempozyumun farklı disiplinlerden araştırmacıları buluşturarak yenilikçi fikirlerin ve akademik çalışmaların paylaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

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        Açılış programında Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

        Sempozyum, çeşitli oturumlarla 20 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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