Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti

Üniversitenin Tokat'a ve şehrin gelişimine sunduğu katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcıoğlu, Tokat'a değer katan çalışmaları dolayısıyla TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Başkan Yazıcıoğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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