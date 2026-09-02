Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Tokat ve üniversiteye ilişkin çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Başkan Yazıcıoğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Üniversitenin Tokat'a ve şehrin gelişimine sunduğu katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcıoğlu, Tokat'a değer katan çalışmaları dolayısıyla TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.
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