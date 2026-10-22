Tokat Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtıyor

Tokat Belediyesi tarafından kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Yerel Kültür Akademisi'nde eğitimler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Şehir Müzesi bünyesinde başlatılan Yerel Kültür Akademisi'nin ikinci dersinde katılımcılar, kentin tarihi yapılarını uzmanlar eşliğinde gezerek bilgi aldı.

Dört hafta sürecek program kapsamında Tokat'ın tarihi, önemli şahsiyetleri, mutfağı, yazmacılık sanatı, türküleri, halk oyunları, gelenek ve görenekleri ele alınacak.

Eğitimlerin sanat tarihçileri, arkeologlar, antropologlar ve yerel tarihçiler tarafından verileceği programa başvurular çevrim içi alınıyor, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki ayrı grup oluşturuluyor.

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Tokat Belediyesi Müzeler Koordinatörü sanat tarihçisi Mesut Güneş, kentin kültürel mirasını vatandaşlara daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Tokat, Anadolu'daki en kadim şehirlerin başında geliyor. Vatandaşlarımıza yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel zenginlikleri anlatma amacıyla bu program başlatıldı." ifadelerini kullandı.