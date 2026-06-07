Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ın 4 beldesinde seçmenler sandık başında

        Tokat'ın 4 beldesinde seçmenler sandık başında

        Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 09:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın 4 beldesinde seçmenler sandık başında

        Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

        Kuşçu İlkokulu'nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

        Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 2 sandıkta 710 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

        Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldelerinde de oy verme işlemi başladı.

        Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Tokat'ta belde statüsü kazanan 4 beldede 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 4 beldede 5 bin 682 seçmen sandık başında
        Tokat'ta 4 beldede 5 bin 682 seçmen sandık başında
        Tokat'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı
        Tokat'ta park halindeki otomobilde yangın çıktı
        Damadın arkadaşlarından ilginç düğün takısı: 10 bin TL'lik madeni parayı el...
        Damadın arkadaşlarından ilginç düğün takısı: 10 bin TL'lik madeni parayı el...
        Tokat'ta taşkın tedbirleri sonrası kademeli normalleşme başladı
        Tokat'ta taşkın tedbirleri sonrası kademeli normalleşme başladı
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 9. gününde sürüyor
        Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 9. gününde sürüyor
        Tokat'ta yaralı karaca koruma altına alındı
        Tokat'ta yaralı karaca koruma altına alındı