Tokat'ta, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Tokat Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mustafa Al, muhtarlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için fiziki şartların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı, mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, köylerde ise köy konakları yapılmasını talep etti

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.