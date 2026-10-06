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        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 34 ZL 5349 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında M.K. yönetimindeki 55 AFZ 451 plakalı otomobille çarpıştı

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.S.K. M.E. ve B.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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