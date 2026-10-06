Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 06.10.2026 - 18:23 Güncelleme:
Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 34 ZL 5349 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında M.K. yönetimindeki 55 AFZ 451 plakalı otomobille çarpıştı
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.S.K. M.E. ve B.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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