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        Tokat'ta 4 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 4 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 11:50 Güncelleme:
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        Tokat'ta 4 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

        Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 4 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

        Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 4 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

        KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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