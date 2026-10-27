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        Tokat'ta 584 eğitimciye okul güvenliği eğitimi

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul güvenliğine yönelik düzenlenen bilgilendirme eğitimlerine 393 okul müdürü ve 191 rehber öğretmen olmak üzere toplam 584 eğitimci katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Tokat'ta 584 eğitimciye okul güvenliği eğitimi

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul güvenliğine yönelik düzenlenen bilgilendirme eğitimlerine 393 okul müdürü ve 191 rehber öğretmen olmak üzere toplam 584 eğitimci katıldı.

        İl genelinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler ele alındı.

        Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlere, çocukların karıştığı olaylar, kabahatler, şiddet içeren aşırıcılık faaliyetleri, okullarda alınan güvenlik tedbirleri ve akran zorbalığı hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde ayrıca güvenli ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medyanın etkileri, siber güvenlik, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konuları anlatıldı.

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        Katılımcılar, Hayat 112 Acil, Okul Acil İhbar Modülü ve çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin iş birliği protokolü hakkında da bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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