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        Tokat'ta araç lastiği çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde araç lastiği çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Tokat'ta araç lastiği çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde araç lastiği çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

        İlçe merkezindeki bir iş yerinden lastik çalan 4 kişinin araçlarıyla Suşehri ilçesine gittiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Suşehri ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta Z.A. (33), İ.K. (28), H.T. (22) ve K.D. (34) yakalandı.

        Niksar'a getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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