Tokat'ta çıkan anız yangınında 20 dönümlük alan zarar gördü
Tokat'ta çıkan anız yangınında 20 dönümlük alan zarar gördü.
Giriş: 13.09.2026 - 20:06 Güncelleme:
Tokat'ta çıkan anız yangınında 20 dönümlük alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Akın köyünde anız yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu jandarma ve ekiplere haber verdi.
Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 20 dönümlük alan zarar gördü.
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