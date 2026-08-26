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        Tokat'ta cip ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Tokat'ta cip ile traktör çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde cip ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Niksar'dan Erbaa istikametine giden H.Ç. yönetimindeki 34 KF 7111 plakalı cip ile L.D. idaresindeki 60 NU 955 plakalı traktör, D100 kara yolu Yeni Mahalle yakınlarında çarpıştı.

        Kazada traktör sürücüsü L.D. ile cipteki yolcular M.O. ve G.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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