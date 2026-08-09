Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, S.E.B.G. idaresindeki 52 ADA 561 plakalı hafif ticari araç, 50. Yıl Mahallesi Mezbaha Sokak'ta, Niksar Belediyesine ait kum ocağı civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü S.E.B.G. ile araçta bulunan E.N.D. ve Z.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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