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        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.E.B.G. idaresindeki 52 ADA 561 plakalı hafif ticari araç, 50. Yıl Mahallesi Mezbaha Sokak'ta, Niksar Belediyesine ait kum ocağı civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü S.E.B.G. ile araçta bulunan E.N.D. ve Z.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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