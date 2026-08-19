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        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Tokat'ın Almus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kınık beldesi Gevrek Mahallesi Dağ Yolu mevkisinde Ali Çalpar'ın (68) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 10 metrelik boşluğa devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan sürücü Çalpar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada hafif yaralanan sürücünün eşi Nazlı Çalpar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Çalpar'ın cenazesi, Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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