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        Tokat'ta gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Tokat'ın Almus ilçesinde gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki Miraç Kazan yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 23:35 Güncelleme:
        Tokat'ta gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Tokat'ın Almus ilçesinde gübre çukuruna düşen 5 yaşındaki Miraç Kazan yaşamını yitirdi.

        Çevreli beldesinde Ramazan Kazan, oğlundan haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 5 yaşındaki oğlu Miraç Kazan'ın kayıp olduğunu bildirdi.

        AFAD ve jandarma ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı.

        Aydınlar Mahallesi'nde jandarma ekipleri bir evin gübre çukurunda küçük çocuğun cesedini buldu.

        Küçük çocuğun cesedi bulunduğu yerden Çevreli beldesine ait iş makinesince çıkarıldı.

        Miraç Kazan'ın cesedi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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