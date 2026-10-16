Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 16.10.2026 - 18:37 Güncelleme:
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.B. (26) idaresindeki 60 TG 044 plakalı otomobil, Turhal-Zile kara yolu Bağlarpınarı köyü mevkisinde, Ş.A. (59) yönetimindeki 06 GFB 30 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden A.B. ile araçlarda bulunan B.Ş. (21), B.A. (75), Ş.A. (74) ve M.A. (60) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ