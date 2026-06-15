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        Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

        Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü öne sürülen gelin gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 21:24 Güncelleme:
        Tokat'ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

        Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü öne sürülen gelin gözaltına alındı.

        İddiaya göre, ilçeye bağlı Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu gelin K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gelin K.V, Cici'yi darbederek yere düşürdü.

        Kayınpeder Cici, ambulansla kaldırıldığı Artova İlçe Entegre Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Gelin K.V, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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