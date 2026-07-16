Tokat'ta otomobilin devrildiği kaza kamerada

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrildiği kaza, güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Yasin K. yönetimindeki 34 VJ 5635 plakalı otomobil, Erbaa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda önce elektrik direğine, ardından eski kesimhanenin güvenlik kulübesine çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, aracın refüjü geçip güvenlik kulübesine çarparak ters dönmesi yer alıyor.

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