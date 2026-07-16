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        Tokat'ta otomobilin devrildiği kaza kamerada

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrildiği kaza, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Tokat'ta otomobilin devrildiği kaza kamerada

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrildiği kaza, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Yasin K. yönetimindeki 34 VJ 5635 plakalı otomobil, Erbaa Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda önce elektrik direğine, ardından eski kesimhanenin güvenlik kulübesine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, aracın refüjü geçip güvenlik kulübesine çarparak ters dönmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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