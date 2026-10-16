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        Tokat'ta polis okullarda denetim çalışması yapıyor

        Tokat Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesindeki okullarda meydana gelebilecek olayları önlemek, öğrencilerin güvenliğini ve eğitimin huzur içinde sürdürülmesini sağlamak amacıyla okul güvenliği tedbirlerini aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Tokat'ta polis okullarda denetim çalışması yapıyor

        Tokat Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesindeki okullarda meydana gelebilecek olayları önlemek, öğrencilerin güvenliğini ve eğitimin huzur içinde sürdürülmesini sağlamak amacıyla okul güvenliği tedbirlerini aralıksız sürdürüyor.

        İl Emniyet Müdürlüğünce okullarda meydana gelebilecek olayların önlenmesi, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve eğitimin huzur içerisinde sürdürülmesi amacıyla okul güvenliği tedbirleri aralıksız devam ediyor.

        Bu kapsamda okullarda eğitim öğretim saatleri öncesinde ve sonrasında güvenlik tedbirleri artırıldı.

        Görevli personel tarafından okul çevreleri, parklar, internet kafeler, umuma açık yerler ve metruk binalarda denetim ve kontroller yapılıyor, trafik görevlilerince de öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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