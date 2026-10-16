Tokat'ta polis okullarda denetim çalışması yapıyor

Görevli personel tarafından okul çevreleri, parklar, internet kafeler, umuma açık yerler ve metruk binalarda denetim ve kontroller yapılıyor, trafik görevlilerince de öğrenci servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda okullarda eğitim öğretim saatleri öncesinde ve sonrasında güvenlik tedbirleri artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce okullarda meydana gelebilecek olayların önlenmesi, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve eğitimin huzur içerisinde sürdürülmesi amacıyla okul güvenliği tedbirleri aralıksız devam ediyor.

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