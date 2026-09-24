Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 kalem tabanca, 6 av tüfeği, 76 tabanca mermisi, 38 av tüfeği fişeği, 3 uzun namlulu silah fişeği, 9 tabanca şarjörü, 2 fişek dolum makinesi, 70 kapsül, 73 tapa, 1 kutu barut ve 13 bıçak ele geçirildi.

Kentte yasa dışı silahlanma ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlıbel Beldesi ve Yeşilyurt ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

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