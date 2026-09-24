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        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 21:01 Güncelleme:
        Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kentte yasa dışı silahlanma ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlıbel Beldesi ve Yeşilyurt ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 kalem tabanca, 6 av tüfeği, 76 tabanca mermisi, 38 av tüfeği fişeği, 3 uzun namlulu silah fişeği, 9 tabanca şarjörü, 2 fişek dolum makinesi, 70 kapsül, 73 tapa, 1 kutu barut ve 13 bıçak ele geçirildi.

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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