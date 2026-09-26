Tokat'ta tedbir amacıyla hayvan pazarları kapatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hayvan pazarlarının tedbir amacıyla kapatılmasına kara verildi.

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