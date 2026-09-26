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        Tokat'ta tedbir amacıyla hayvan pazarları kapatıldı

        Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amacıyla hayvan pazarları kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Tokat'ta tedbir amacıyla hayvan pazarları kapatıldı

        Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amacıyla hayvan pazarları kapatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hayvan pazarlarının tedbir amacıyla kapatılmasına kara verildi.

        İl genelinde şap hastalığıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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