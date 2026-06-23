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        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        M.Ç. yönetimindeki 41 BFF 885 plakalı minibüs, Günlüce köyü mevkisinde C.K. idaresindeki 34 HTD 745 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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