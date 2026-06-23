Tokat'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giriş: 23.06.2026 - 20:54 Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki 41 BFF 885 plakalı minibüs, Günlüce köyü mevkisinde C.K. idaresindeki 34 HTD 745 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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