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        Tokat'ta üniversite öğrencileri tarihi mekanlarda ders işliyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören öğrenciler, "Şehir ve Kültür" dersini tarihi mekanlarda işliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Tokat'ta üniversite öğrencileri tarihi mekanlarda ders işliyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören öğrenciler, "Şehir ve Kültür" dersini tarihi mekanlarda işliyor.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, seçmeli ders kapsamında kentin kültürel mirasını öğrenme imkanı bulan öğrenciler, dersi Yağıbasan Medresesi ile kentin etnografik ve tarihsel hafızasını barındıran Tokat Şehir Müzesi'nde işledi.

        Doç. Dr. Edip Uzundal'ın refakat ettiği ders, öğrencilere şehri yerinde tanıma imkanı sundu.

        Proje ile öğrencilerin Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanımaları, kültürel miras bilincinin geliştirilmesi ve teorik bilgilerin uygulamalı eğitimle desteklenmesi amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

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