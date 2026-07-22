Tokat'ta yaklaşık 100 bin baklalı dolma pişirilecek 600 kilogramlık kazan iş makinesiyle indirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali kapsamında 100 bin 60 baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan, iş makinesiyle alana yerleştirildi.



Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali, 24-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Festival kapsamında 100 bin 60 baklalı dolma pişirilecek 600 kilogram ağırlığındaki kazan, kamyonetle ilçeye getirildi.



Kamyonetin üzerinde süslenerek zabıta eskortu ve davul zurna eşliğinde ilçede dolaştırılan kazanla vatandaşlar festivale davet edildi.



Daha sonra Kültür Sanat Merkezi bahçesine getirilen dev kazan, halatla bağlanarak belediyeye ait iş makinesiyle dolmaların pişirileceği platforma yerleştirildi.



