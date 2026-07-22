Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta yaklaşık 100 bin baklalı dolma pişirilecek 600 kilogramlık kazan iş makinesiyle indirildi

        Tokat'ta yaklaşık 100 bin baklalı dolma pişirilecek 600 kilogramlık kazan iş makinesiyle indirildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali kapsamında 100 bin 60 baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan, iş makinesiyle alana yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Tokat'ta yaklaşık 100 bin baklalı dolma pişirilecek 600 kilogramlık kazan iş makinesiyle indirildi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali kapsamında 100 bin 60 baklalı dolmanın pişirileceği dev kazan, iş makinesiyle alana yerleştirildi.

        Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali, 24-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Festival kapsamında 100 bin 60 baklalı dolma pişirilecek 600 kilogram ağırlığındaki kazan, kamyonetle ilçeye getirildi.

        Kamyonetin üzerinde süslenerek zabıta eskortu ve davul zurna eşliğinde ilçede dolaştırılan kazanla vatandaşlar festivale davet edildi.

        Daha sonra Kültür Sanat Merkezi bahçesine getirilen dev kazan, halatla bağlanarak belediyeye ait iş makinesiyle dolmaların pişirileceği platforma yerleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"

        Benzer Haberler

        TOGÜ Hastanesinde su deposu ve otopark yapılıyor
        TOGÜ Hastanesinde su deposu ve otopark yapılıyor
        Sulusaray Belediye Başkanı Kılıç'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Sulusaray Belediye Başkanı Kılıç'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Tokat'ta 10 kişi KKKA şüphesiyle tedavi altında
        Tokat'ta 10 kişi KKKA şüphesiyle tedavi altında
        Satın aldığı peyniri beğenmeyince peynir üreticisi oldu
        Satın aldığı peyniri beğenmeyince peynir üreticisi oldu
        Tokat'ta 10 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        Tokat'ta 10 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
        TOGÜ Hastanesi'nde altyapı yatırımları hızla tamamlanıyor
        TOGÜ Hastanesi'nde altyapı yatırımları hızla tamamlanıyor