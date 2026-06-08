TRT sinema tırı Zile'de

Tokat'ın Zile ilçesine TRT sinema tırı geldi.



TRT sinema tırı, çim saha yanında Zile'de çocuklarla buluştu.



TRT Mobil Sinema Tırı, sinema salonlarına ulaşma imkanı bulunmayan çocukları beyaz perdeyle buluşturmaya devam ediyor. Yozgat'tan başlayan proje kapsamında ikinci durak Tokat'ın Zile ilçesi oldu. Zile'de Mehmet Akif İlkokulu öğrencileri, mobil sinema tırında film izleme heyecanı yaşadı.



Çocuklara sinema gösteriminin ardından patlamış mısır, meyve suyu ve çeşitli ikramlar dağıtılarak unutulmaz bir gün yaşatıldı. Büyük ilgi gören etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de sinema keyfi yaşadı.



Tokat programı kapsamında TRT Mobil Sinema Tırı'nın Zile’nin ardından Turhal, Tokat merkez, Niksar ve Erbaa ilçelerinde de çocuklarla buluşacağı öğrenildi.



Proje ile özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocukların kültür ve sanat etkinliklerine erişiminin artırılması hedefleniyor.













