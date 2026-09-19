Yeşilyurt'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz tarafından çelenk sunuldu.

Kaymakam Altın, burada yaptığı konuşmada, gazilere minnet ve şükran duyduklarını vurgulayarak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle, hayatta olan gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz." dedi.