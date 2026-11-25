GÜNCELLEME - Tunceli'de rüzgar nedeniyle iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı
Tunceli'de rüzgar nedeniyle iptal edilen, Çemişgezek ilçesi ve Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri yeniden başladı.
Giriş: 25.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
Tunceli'de rüzgar nedeniyle iptal edilen, Çemişgezek ilçesi ve Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri yeniden başladı.
Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, rüzgar nedeniyle feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından feribot seferleri yeniden başladı.
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