Aile hekimlerinin de dahil edildiği yeni sistemle, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı.

Tunceli'de evde sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle aile hekimleri de evde sağlık hizmetleri sistemine dahil edildi. Böylece aile hekimleri, kendilerine kayıtlı hastalar arasından evde sağlık hizmeti alması uygun görülen kişileri dijital ortamda Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine (ESKOM) yönlendirebilecek. Evde sağlık hizmetinden 80 yaş üstü tüm hastalar, 65 yaş üstünde olup kronik hastalığı nedeniyle günlük yaşam aktiviteleri kısıtlanan kişiler, cihaza veya eve bağımlı hastalar ile taburculuk sonrası evde tedavi görmesi uygun bulunan vatandaşlar yararlanabilecek. Başvurular aile hekimleri aracılığıyla veya 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Hattı üzerinden yapılabilecek. Başvurusu alınan hastalar, ESKOM tarafından değerlendirilerek en yakın evde sağlık birimine atanacak. Tunceli Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hastaların muayeneleri üç iş günü içerisinde planlanacak.

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Hizmet kapsamında hastaların muayene, tedavi ve rutin takipleri evlerinde gerçekleştirilirken, ihtiyaç duyulması halinde fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog desteği de sağlanıyor.

Evde sağlık hizmetlerinden faydalanan emekli öğretmen Fikri Taş, "Yaşlı insanlar için evde sağlık hizmeti çok önemli bir yeniliktir. Ben çok değer veriyorum buna. Bizim bir hastamız oldu, haber verdik hemen anında geldiler. Burada gerekeni yaptılar, aldılar hastaneye götürdüler. Yapılması gerekeni burada yaptılar. Ardından hastaneye götürdüler. Bu anlamda hastanemizin evde sağlık hizmetinin düzenli olduğuna inanıyorum. Bunu burada yaşadım. Dolayısıyla Tunceli oldukça şanslı, evde sağlık hizmeti çok güvencelidir" diye konuştu.