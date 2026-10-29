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        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü Tunceli'de coşkuyla kutlandı. Kutlama programı Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Atatürk Stadyumu'nda devam eden programda Vali Aygöl ve Garnizon Komutanı, 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Feridun Bircan tören alanındaki askeri birlikleri ve vatandaşları selamladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Aygöl, ""Bugün tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103'üncü yıldönümünü kutlamanın gururunu, mutluluğunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, kendi geleceği hakkında söz sahibi olduğunu gösterdiği tarihi bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimizin inancı, kararlılığı ve eşsiz fedakarlıklarıyla kurulan cumhuriyetimiz, geçişimizden geleceğimize uzanan en kıymetli miraslarımızdan biridir" diye konuştu.

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        Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı çeşitli müzik, kareografi, halk oyunları gösterileri büyük beğeni alırken Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı personellerin sunduğu halk oyunları gösterisi alanda renkli görüntülere sahne oldu. Program, il protokolü ve vatandaşların halay çekmesiyle sona erdi.

        Programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, il protokolü, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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