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        Tunceli'de jandarmadan 29 metre derinlikte Türk bayraklı Cumhuriyet kutlaması

        TUNCELİ'de İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla Keban Baraj Gölü'nde 29 metre derinliğe dalarak Türk bayrağı açtı. Tarihi Pertek Kalesi açıklarında gerçekleştirilen dalış, kamerayla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Tunceli'de jandarmadan 29 metre derinlikte Türk bayraklı Cumhuriyet kutlaması

        TUNCELİ'de İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla Keban Baraj Gölü'nde 29 metre derinliğe dalarak Türk bayrağı açtı. Tarihi Pertek Kalesi açıklarında gerçekleştirilen dalış, kamerayla kaydedildi.

        İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan SAK timleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü’nde özel bir dalış gerçekleştirdi. Tarihi Pertek Kalesi’nin bulunduğu alanda suyun 29 metre derinliğine inen jandarma personeli, dev Türk bayrağı açarak Cumhuriyet coşkusunu su altına taşıdı. Gerçekleştirilen anlamlı saygı dalışında, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler minnetle anıldı. Sualtı kamerasıyla da kaydedilen o anlar, görsel şölen oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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