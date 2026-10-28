Tunceli'de jandarmadan 29 metre derinlikte Türk bayraklı Cumhuriyet kutlaması

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan SAK timleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü’nde özel bir dalış gerçekleştirdi. Tarihi Pertek Kalesi’nin bulunduğu alanda suyun 29 metre derinliğine inen jandarma personeli, dev Türk bayrağı açarak Cumhuriyet coşkusunu su altına taşıdı. Gerçekleştirilen anlamlı saygı dalışında, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler minnetle anıldı. Sualtı kamerasıyla da kaydedilen o anlar, görsel şölen oluşturdu.

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