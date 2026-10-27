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        Tunceli'de kan bağışı seferberliği: Kurumlar ve vatandaşlardan büyük ilgi

        Türk Kızılay Tunceli tarafından başlatılan kan bağışı seferberliği Tunceli'de kurum, kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Tunceli'de kan bağışı seferberliği: Kurumlar ve vatandaşlardan büyük ilgi

        Türk Kızılay Tunceli tarafından başlatılan kan bağışı seferberliği Tunceli'de kurum, kuruluşlar ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

        Türk Kızılay Tunceli ve Tunceli Orman İşletme Bölge Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan "Kanımızla hayat, fidanımızla nefes oluyoruz" projesi kapsamında kan bağışı etkinliği düzenlendi. Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli Kızılay Kan Alma birimleri 80 kişilik ekiple Tunceli Atatürk Stadyumu'nda 2 gün boyunca kan bağışında bulunan vatandaşlara yardımcı oldu. Bağış yapan her vatandaşa Orman İşletme Bölge Müdürlüğü tarafından mavi selvi ağaç fidanı hediye edildi. Kentte büyük ilgi gören etkinlikte yüzlerce vatandaş kan bağışında bulundu.

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        Kan bağışının önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Kanımızla hayat, fidanımızla nefes oluyoruz. Vatandaşlarımız kan verecek. İnşallah başka hayatlara çare olacaklar, şifa olacaklar. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğümüz Orman İşletme Müdürlüğümüz aracılığıyla kan veren her vatandaşa çok güzel bir ağaç fidesi hediye ediliyor. Onları da toprakla buluşturup inşallah vatandaşımıza, milletimize hayat olacaklar" diye konuştu.

        Türk Kızılay Tunceli İl Başkanı Dr. İlksen Orhan ise, "Türk Kızılay Tunceli İl Merkezi Başkanlığı olarak ‘Kanımızla hayat, fidanımızla nefes oluyoruz' projemiz kapsamında Tunceli Valiliğimiz himayelerinde anlamlı bir kan bağışı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerimizden yaklaşık 80 tane Kızılay kan ekiplerimiz ve gönüllülerimizle birlikte yürüttüğümüz projemizdeki hedefimiz, vatandaşlarımızda kan bağışı farkındalığı oluşturmak, hastalarımıza kan ihtiyaçları doğrultusunda destek olurken aynı zamanda fidanlarımızla doğaya nefes olmak. Orman İşletme Müdürlüğümüzün destekleriyle de kan bağışında bulunan her vatandaşımıza da fidan hediye ediyoruz. Çünkü bizler kan bağışıyla hastaların hayatlarına umut olurken toprakla buluşturduğumuz her fidanla da geleceğe ve doğaya nefes oluyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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