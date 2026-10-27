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        Tunceli'de okul çevrelerinde güvenlik çemberi: 4 bin 242 kişi sorgulandı

        Tunceli'de çocuk ve gençlerin güvenliği için yürütülen denetimlerde 4 bin 242 kişi ve bin 198 araç sorgulanırken, 10 olayda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Tunceli'de okul çevrelerinde güvenlik çemberi: 4 bin 242 kişi sorgulandı

        Tunceli’de çocuk ve gençlerin güvenliği için yürütülen denetimlerde 4 bin 242 kişi ve bin 198 araç sorgulanırken, 10 olayda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Tunceli’de çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak, eğitim ortamlarında huzuru korumak amacıyla okul, üniversite ve yurt çevrelerindeki denetimler aralıksız sürüyor. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Eylül 2026 tarihinden bu yana yürütülen çalışmalarda binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, trafik ihlallerinden çeşitli suçlara kadar farklı alanlarda işlem gerçekleştirildi. 20262027 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul, Üniversite ve Yurt Çevrelerinin Denetimi Uygulaması" çerçevesinde, 4 bin 242 şahıs ve bin 198 araç sorgulandı. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 14 araç hakkında gerekli işlemler yapılırken, okul kantinleri ve öğrenci servis araçları da kontrol edildi.

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        Yürütülen çalışmalar kapsamında meydana gelen 10 olayla ilgili 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çocukların ve gençlerin güvenliğini önceleyen denetimlerin, okul, üniversite ve yurt çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla sürdürüleceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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