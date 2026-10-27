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        Tunceli'de okul çevrelerinde denetimler sürüyor

        Tunceli'de öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Tunceli'de okul çevrelerinde denetimler sürüyor

        Tunceli'de öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde denetimler devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğü bildirildi.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "14 Eylül'den bugüne kadar çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul, üniversite ve yurt çevrelerinin denetimi uygulaması kapsamında güvenlik güçlerimizce yürütülen çalışmalarda toplam 4 bin 242 şahıs ve 1198 araç sorgulandı. Gerçekleştirilen uygulamalarda trafik kurallarını ihlal eden kişiler hakkında 14 araca gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca okul kantinleri ve öğrenci servis araçları da titizlikle denetlenerek çocuklarımızın güvenliğine yönelik gerekli kontroller gerçekleştirildi."

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        Açıklamada, yürütülen çalışmalarda 10 olayda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirilerek, "Çocuklarımız ve gençlerimizin güvenliğini önceleyen denetimler, okul, üniversite ve yurt çevrelerinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla sürdürülüyor." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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