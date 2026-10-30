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        Tunceli'de dağda keçilerini ararken siste yollarını kaybeden 2 kişi ekiplerce bulundu

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde keçilerini ararken dağlık alanda yoğun sis nedeniyle yollarını kaybeden 2 kişi ekipler tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Tunceli'de dağda keçilerini ararken siste yollarını kaybeden 2 kişi ekiplerce bulundu

        Tunceli’nin Ovacık ilçesinde keçilerini ararken dağlık alanda yoğun sis nedeniyle yollarını kaybeden 2 kişi ekipler tarafından bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mollaaliler köyünde hayvancılıkla uğraşan E.U, kaybolan keçilerini bulmak için R.B. ile Mercan Dağları’ndaki Demo Yaylası’na çıktı.

        Bir süre sonra E.U. ve R.B, dağda oluşan yoğun sis nedeniyle yollarını kaybedip 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Zorlu arazi şartlarında çalışma yapan ekipler, E.U. ve R.B’nin 3 bin 50 metre rakımlı İstiri Yaylası mevkisinde olduğunu tespit etti.

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        Bulundukları yerden ekiplerce alınan E.U. ve R.B, Mercan İlçe Jandarma Karakoluna getirildikten sonra evlerine götürüldü.

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