Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de kurt saldırısı: 14 koyun telef oldu

        Tunceli'de kurt saldırısı: 14 koyun telef oldu

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıda 14 koyun telef oldu, 11'i yaralandı, 7 koyun ise kayboldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Tunceli'de kurt saldırısı: 14 koyun telef oldu

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıda 14 koyun telef oldu, 11'i yaralandı, 7 koyun ise kayboldu.

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde meydana gelen kurt saldırısı, üreticinin emeğini zarara uğrattı. Üretici Kenan Çelebi'ye ait koyun sürüsüne Kırdan Deresi bölgesinde kurt saldırdı. Saldırıda 14 koyun telef olurken, 11 koyun ağır yaralandı. Saldırının ardından 7 koyunun da kayıp olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Tunceli'de SAK dalgıçları Cumhuriyet Bayramı'nı 29 metre derinlikte kutladı
        Tunceli'de SAK dalgıçları Cumhuriyet Bayramı'nı 29 metre derinlikte kutladı
        Tunceli'de jandarmadan 29 metre derinlikte Türk bayraklı Cumhuriyet kutlama...
        Tunceli'de jandarmadan 29 metre derinlikte Türk bayraklı Cumhuriyet kutlama...
        Tunceli'de 29 metre derinlikte Türk bayrağı açıldı
        Tunceli'de 29 metre derinlikte Türk bayrağı açıldı
        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
        Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
        Tunceli'de kan bağışı seferberliği: Kurumlar ve vatandaşlardan büyük ilgi
        Tunceli'de kan bağışı seferberliği: Kurumlar ve vatandaşlardan büyük ilgi