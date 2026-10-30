Tunceli'de kurt saldırısı: 14 koyun telef oldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir koyun sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıda 14 koyun telef oldu, 11'i yaralandı, 7 koyun ise kayboldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyünde meydana gelen kurt saldırısı, üreticinin emeğini zarara uğrattı. Üretici Kenan Çelebi'ye ait koyun sürüsüne Kırdan Deresi bölgesinde kurt saldırdı. Saldırıda 14 koyun telef olurken, 11 koyun ağır yaralandı. Saldırının ardından 7 koyunun da kayıp olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.